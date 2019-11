Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Reihenhaus

Hamm-Westtünnen (ots)

Im Zeitraum zwischen 17.30 und 17.45 Uhr kam es am Mittwoch, 27. November zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Straße Im Hülsei. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster und eine Terrassentür auf der Gartenseite des Hauses auf und gelangten so in die Wohnung. Hier entwendeten sie aus dem Schlafzimmer drei Uhren und verließen das Haus auf gleichem Wege. Hinweise nimmt die Polizei unter 02381-916-0 entgegen. (av)

