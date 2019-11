Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Horstring, 2.11.2019, 19.50 Uhr Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Am 2.11.2019, gegen 19.50 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Pkw in Landau den Horstring in Richtung Horststraße. In Höhe des Anwesen Leipziger Str. 2e verlor der Pkw-Führer/-in die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen den Zaun eines Anwesens. Anschließend entfernte sich der oder die unbekannte Fahrer/-in von der Unfallstelle. Am Zaun entstand ein Schaden in Höhe von 1000. - Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de

