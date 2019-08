Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei stellt Cannabis sicher

Furth im Wald (ots)

Bei einer Kontrolle auf der B20 im Bereich Furth im Wald haben Fahnder der Bundespolizei am Samstagmachmittag (24. August) bei einem 21-jährigen Polen Rauschmittel aufgefunden.

Die Beamten hatten den im Landkreis Cham wohnhaften Polen kurz nach der Einreise aus Tschechein kontrolliert. Auf die Frage nach mitgeführten Rauschmitteln händigte der 21-Jährige eine Dose mit Cannabis aus. Dabei gab der auch zu, dass es ihm gehöre.

Wegen des Verdachts eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz übergaben die Bundespolizisten das sichergestellte Rauschmittel und den Sachverhalt an die Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Zolls in Furth im Wald. Dort ergab eine genaue Überprüfung, dass es sich bei dem Inhalt um Cannabisblüten mit einem Netto-Gewicht von 14 Gramm handelte. Den 21-jährigen polnischen Landkreisbürger erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Foto: Zoll, Kontrolleinheit Verkehrswege Furth im Wald

