Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, Breisach - Am Dienstag, 14. Januar 2020, wurde im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr und 12:15 Uhr, ein silbergrauer Pkw der Marke Porsche mittels spitzem Gegenstand entlang des vorderen rechten Kotflügels und der Beifahrertüre zerkratzt. Das Fahrzeug, an dem ein Schaden im niedrigen 4-stelligen Bereich verursacht wurde, war auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Breisacher Bahnhofstraße abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach, Telefon 07667 91170, in Verbindung zu setzen.

