Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- Rieselfeld: Mercedes wird beschädigt, Verursacher flüchtet- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 13.01., zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr, wurde ein weißer Mercedes, welcher in der Erica-Sinauer-Straße parkte, durch einen unbekannten Fahrer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem er an der linken Seite des geparkten Fahrzeugs einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich verursachte.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum unbekannten Fahrer machen? Hinweis-Telefon: 0761 882-4421

