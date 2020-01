Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Waldorfschule - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Dienstag, 14.01.2020, auf Mittwoch, 15.01.2020, gelangten unbekannte Täter gewaltsam in das Innere der Waldorfschule in der Schlierbachstraße. Hierbei brachen sie insgesamt drei Türen auf, um letztlich in das Lehrerzimmer zu gelangen. Dort wurden mehrere Schränke durchsucht. Weiterhin wurde ein Kaffeeautomat sowie eine Geldkassette aufgebrochen und etwas Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim bittet Zeugen, die in der Schlierbachstraße etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Telefon 07622 66698-0 zu melden.

