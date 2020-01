Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: KORREKTURMELDUNG Todtnau: Anrufstraftat "falscher Polizeibeamter" - Betrüger ergaunern Geldbetrag - Zeugenaufruf

Der Anrufer meldete sich am 14.01.2020 bereits gegen 12:30 Uhr bei der Seniorin. Die Abholung des Bargeldes erfolgte dann gegen 17 Uhr.

Ursprungsmeldung: Todtnau: Anrufstraftat "falscher Polizeibeamter" - Betrüger ergaunern Geldbetrag - Zeugenaufruf

Am Dienstagabend, 14.01.2020, kurz vor 17 Uhr, gab sich ein Anrufer unter Vorspiegelung falscher Behauptungen gegenüber einer Seniorin als Polizeibeamter aus. Der Anrufer behauptete, dass das örtliche Geldinstitut nicht mehr sicher sei und die Polizei diesbezüglich einer Diebesbande auf der Spur wäre. Um das Geld in Sicherheit zu bringen, sollte die Angerufene ihr Geld von der Bank abheben und vor der Haustür in einem Beutel deponieren. Dort würde es dann von einer Person in Empfang genommen werden. Die Angerufene hielt den Polizeibeamten am Telefon für echt und hob einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag ab. Diesen legte sie vor die Haustür, wo dieser letztlich durch einen Abholer mitgenommen wurde. Der Mann, der das Geld abholte, wurde wie folgt beschrieben: Alter etwa 30 bis 40 Jahre, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, die seitlich kurz geschnitten waren, eine normale bis leicht untersetzte Figur. Weiter soll er eine dunkle Jacke getragen haben. Die Kriminalpolizei, Tel. 07761 934-500, sucht Zeugen. Wem ist die beschriebene Person im Bereich der Schönenstraße in Todtnau aufgefallen?

Bitte beachten Sie folgende Tipps und Hinweise und sprechen Sie bitte mit Bekannten und Angehörigen darüber:

- Die Polizei wird Ihnen niemals anbieten, Ihre Wertsachen zu verwahren. - Geben Sie am Telefon keine Auskünfte zu Ihren finanziellen Verhältnissen. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Wenn möglich notieren Sie die angezeigte Telefonnummer. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Beim geringsten Verdacht: Melden Sie sich über Notruf 110. Verwenden Sie hierbei nicht die Rückruffunktion an Ihrem Telefon.

Weitere Informationen zum Thema unter https://polizei-beratung.de

