POL-PPKO: Auffahrunfall auf der B 9 in Koblenz - Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 21.03.2019, 09.05 Uhr, wurde bei einem Auffahrunfall auf der B9, Fahrtrichtung Andernach, Höhe Gewerbepark Nord, eine Person leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 21500 Euro. Drei Fahrzeuge fuhren aus Richtung Bubenheim kommend auf die B 9 auf. Die ersten beiden Fahrzeuge, ein BMW und ein Skoda, hielten an einem Stauende an. Ein nachfolgender Sprinter übersah den Stau und fuhr auf den Skoda auf. Dieser wurde nach links in die Mittelschutzplanke geschoben. Aufgrund seiner Restgeschwindigkeit prallte der Sprinter anschließend noch auf den nun vor ihm stehenden BMW. Der Skoda-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und nach ärztlicher Behandlung in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Der Sprinter sowie der Skoda mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911, in Verbindung zu setzen.

