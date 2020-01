POL-FR: Elzach: Sachbeschädigung in der Pfarrkirche (Ursprungsmeldung)- Ergänzung

Polizeipräsidium Freiburg

Ursprungsmeldung: Im Zeitraum von Montagmittag bis Mittwochvormittag hielten sich noch nicht ermittelte Personen in der Pfarrkirche am Nikolausplatz in Elzach auf. Wie es aussieht, zündelten die nun gesuchte Täterschaft wohl aus Langeweile und beschädigte unter anderem Gesangsbücher. Sie hinterließ neben Unordnung leider auch Sachschaden. Der Polizeiposten Elzach ermittelt nun und bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise. Telefon: 07682/909196.

Ergänzung: Elzach: Zündler waren Kinder

Die Ermittlungen der Polizei und ein Zeugenhinweis führten zur Klärung einer Sachbeschädigung in der Pfarrkirche am Nikolausplatz. In der letzten Woche waren Unbekannte in die offenstehende Kirche eingedrungen und hatten aus mehreren Gebetsbüchern Seiten herausgerissen und diese angezündet. Hierbei entstand auch Sachschaden am hölzernen Inventar der Kirche. Ferner haben die Verursacher mit Kerzenwachs weitere Beschädigungen verursacht. Die Ermittlungen zeigten nun, dass es sich um drei Buben handelte, welche die Beschädigungen verursacht haben. Strafrechtliche Konsequenzen wird es aufgrund ihres Alters nicht geben. Dennoch wird es eine Rechnung für die Instandsetzung des Schadens geben.

