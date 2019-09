Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Polizeieinsatz nach Streitigkeiten - Mann attackiert Beamte - Strafanzeige

Düsseldorf (ots)

Samstag, 21. September 2019, 03.30 Uhr

Bei einem Polizeieinsatz am frühen Samstagmorgen attackierte einer der mutmaßlich Beteiligten die eingesetzten Polizisten. Er wurde in Gewahrsam genommen; ihn erwartet eine Widerstandsanzeige.

Gegen 3.30 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei in einem Schnellrestaurant in der Altstadt gemeldet. Während der Sachverhaltsklärung und Befragung von Beteiligten und Zeugen, versuchte sich einer der Anwesenden plötzlich zu entfernen. Als die Polizisten ihn daraufhin kontrollieren wollten, attackierte er unvermittelt die Beamten und verletzte sie hierbei leicht. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Da der Verdacht des Alkohol- und/oder Drogenkonsums bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte. Ein eigesetzter Kollege wurde durch den aggressiven Mann derart verletzt, dass er nicht mehr dienstfähig war.

