POL-D: Gerresheim - Unbekannte Täter brechen in Tankstelle ein - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht (20. September 2019, 00:20 Uhr) mit schwerem Gerät in eine Tankstelle an der Torfbruchstraße eingebrochen.

Die Einbrecher gelangten über eine Metalltür in das Gebäudeinnere. Mit schwerem Gerät drangen sie danach in ein Büro ein, aus dem sie Tabakwaren im Gegenwert einer vierstelligen Summe entwendeten. Mit ihrer Beute flüchtete das Duo anschließend über die Zitauer und Cottbusser in die Pirnaer Straße. Zeugen beschreiben die Männer als 180 bis 190 cm groß, athletisch gebaut und dunkel gekleidet. Beide waren mit Sturmhauben maskiert.

Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0211 870 0.

