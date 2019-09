Polizei Düsseldorf

POL-D: Holthausen - Körperliche Auseinandersetzung unter Radfahrern - 78-Jähriger schwer verletzt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Düsseldorf (ots)

Freitag, 20. September 2019, 16.38 Uhr

Am Freitagnachmittag sind zwei Radfahrer nahe des Kreuzungsbereichs Bonner Straße/Am Trippelsberg auf dem Radweg aus bislang noch ungeklärter Ursache in Streit geraten. Laut Zeugenaussage habe ein jüngerer Mann einem Älteren unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sodass dieser zu Boden stürzte. Während der Tatverdächtige unmittelbar danach mit seinem Fahrrad in Richtung Benrath flüchtete, wurde der verletzte 78-Jährige von Ersthelfern versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert, in welchem er intensivmedizinisch behandelt wird.

Die Polizei fahndet nach dem Täter und sucht weitere Zeugen. Das Alter des flüchtigen Radfahrers wird laut ersten Angaben auf 25 bis 27 Jahre geschätzt. Der Mann hat eine schlanke Statur und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen langen Hose und einem schwarzen Helm bekleidet. Zusätzlich trug er eine Sonnenbrille im Pilotenstil. Gefahren ist er ein schwarzes Mountainbike.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 34 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700.

