Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen/Maxhafen, Gartenlaube mit angrenzendem Stall in Brand geraten

Wettringen (ots)

Am Sonntag (28.07.), gegen 21.45 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in der Ortschaft Maxhafen gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannten eine Gartenlaube und ein angrenzender Stall mit 30 Kaninchen und 2 Katzen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Kaninchen verendeten, die Katzen konnten gerettet werden. Bei diesem Brand entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Da die Brandursache noch nicht feststeht, wurde die Brandstelle für eine Untersuchung durch einen Brandermittler der Kriminalpolizei beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell