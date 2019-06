Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum schweren Lkw-Unfall auf der A 7: Derzeit Vollsperrung Richtung Süden; zwei Fahrer verletzt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 9:15 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Unfall auf der A 7.)

Autobahn 7 (Landkreis Kassel): Wie die Beamten der Polizeiautobahnstation von der Unfallstelle auf der A 7 in Fahrtrichtung Süden, rund zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Kassel-Nord, berichten, sind nach derzeitigen Kenntnissen zwei der drei beteiligten Lkw-Fahrer verletzt worden. In einem Fall soll es sich um schwere, im anderen Fall eher um leichte Verletzungen handeln. Zusätzlich zu den an der Unfallstelle eingesetzten Rettungskräften ist ein Rettungshubschrauber neben der Autobahn gelandet. Nähere Informationen zum Unfallhergang oder der Schwere der Verletzungen liegen gegenwärtig noch nicht vor.

Aktuell ist die A 7 in Richtung Süden wegen des Unfalls voll gesperrt. Es gilt folgende Umleitungsempfehlung: U 2 von der AS-Lutterberg zur AS- KS Nord

Wir berichten nach.

