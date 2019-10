Polizei Homberg

POL-HR: Malsfeld - Dieselkraftstoff aus Traktor geklaut

Homberg (ots)

Malsfeld Dieselkraftstoff aus Traktor geklaut Tatzeit: 06.10.2019, 19:30 Uhr bis 07.10.2019, 09:00 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter in der Kirchstraße aus dem Tank einer landwirtschaftlichen Zugmaschine ca. 120 Liter Dieselkraftstoff gestohlen.

Die Täter stachen mit einem spitzen Gegenstand in den Kunststofftank des Traktors, der auf dem Hofgelände abgestellt war und entwendete daraus ca. 120 Liter Dieselkraftstoff im Wert von ca. 150,- Euro. An dem Kraftstofftank entstand ein Sachschaden in Höhe von 100,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

