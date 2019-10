Polizei Homberg

POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis, A 49, Gem. Edermünde: Tödlicher Verkehrsunfall - Untersuchungshaft für Falschfahrer wegen Verdacht des Mordes

Homberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder:

Schwalm-Eder-Kreis, A 49, Gem. Edermünde Tödlicher Verkehrsunfall - Untersuchungshaft für Falschfahrer wegen Verdacht des Mordes Unfallzeit: 04.10.2019, 18:20 Uhr

Wie bereits berichtet kam es am Freitagabend auf der BAB 49 in Fahrtrichtung Kassel, ca. 700 m vor der Anschlussstelle Edermünde zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, darunter ein Motorrad.

Ein 25-jähriger Fahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis befuhr die Richtungsfahrbahn Kassel verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung aus Richtung der Anschlussstelle Edermünde kommend. An der Unfallstelle stieß er frontal mit seinem Pkw mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der 23-Jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw tödlich verletzt und eine weitere Mitfahrerin lebensgefährlich verletzt. Auch ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer erlitt im Verlauf dieses Unfalls schwere Verletzungen, ebenso ein Fahrer, der eine Kollision mit dem verunfallten Fahrzeug des Beschuldigten nicht mehr vermeiden konnte.

Gegen den 25-jährigen "Falschfahrer" erließ das Amtsgericht Kassel am Samstag einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen.

Schulz, PHK - Pressesprecher der Polizeidirektion Schwalm-Eder - Tel.: 05681-774-140

Köpf, StA'in - Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Kassel - Tel.: 0561-912-0

