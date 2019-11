Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Sevelen/ Oermten- Einbrüche in Einfamilienhäuser/ Täter stehlen Schmuck

Issum (ots)

Am Mittwoch (13. November 2019) zwischen 07.50 Uhr und 19.00 Uhr brachen Unbekannte in drei Einfamilienhäuser in den Ortsteilen Sevelen und Oermten ein. In Sevelen hebelten die Täter die Terrassentür eines Hauses an der Fasanenstraße auf und durchsuchten diverse Räume. Sie entwendeten Schmuck. In Oermten verschafften sie sich unerlaubt Zutritt zu einem Haus an der Straße An der Ley und zu einem Haus am Dörkesdyck. Auch hier hebelten sie rückwärtig gelegene Fenster bzw. wieder eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räume. Die Beute belief sich auch hier auf Schmuck. Die Täter flüchteten unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen und möglichen Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell