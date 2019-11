Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Gefährliche Körperverletzung

Kleve (ots)

Zwei unbekannte Männer - nach Angaben des Verletzten arabischer Herkunft - haben am Dienstagabend, 12.11.2019, auf einen 37-jährigen Fußgänger aus Kleve eingeschlagen. Dieser war gegen 20:00 Uhr auf dem Nachhauseweg vom Klever Bahnhof aus auf der Koekkoekstege durch die beiden Unbekannten angesprochen und grundlos in den Unterleib geschlagen und zu Boden gezogen worden. Anschließend flüchteten die Verdächtigen in Richtung Karlstraße. Der Verletzte war durch Zeugen am Tatort angetroffen worden. Von den beiden Flüchtigen fehlte jedoch jede Spur. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt weitere Zeugen, die Angaben zu der Identität der beiden Männer machen können. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell