Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Autofahrer erleidet Krampfanfall

Geldern (ots)

Offenbar in Folge eines Krampfanfalls hat ein 49 Jahre alter Autofahrer am Dienstagabend, 12.11.2019, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er war kurz vor 21.00 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz auf der Gerhard-Hauptmann-Straße im Ortsteil Veert beim Rangieren mit voller Wucht gegen einen hinter seinem Fahrzeug befindlichen geparkten Pkw geprallt. Nachdem Zeugen einen Rettungswagen informiert hatten, konnte der Mann versorgt werden. Die ebenfalls hinzugerufene Polizeistreife stellte dann fest, dass sich an dem Fahrzeug keine Kennzeichen befanden und es nicht zugelassen war. Die Kennzeichen hatte die Polizei bereits am 02.11.2019 sichergestellt, da sie zur Entstempelung ausgeschrieben waren. Im Zuge der Unfallaufnahme erhärtete sich zudem der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Die Beamten ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. (SI)

