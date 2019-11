Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

Kevelaer (ots)

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, hat sich in der Zeit von Sonntag, 10.11., 10.00 Uhr, bis Montag, 11.11.2019, 07.00 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer von einer Unfallstelle auf der Twistedener Straße entfernt. Die Besitzerin eines brauen Mitsubishi Colt hatte ihr Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 40 abgestellt. Am Montagmorgen stellte sie dann fest, dass der linke Außenspiegel abgefahren worden war. Die Polizei Goch, Telefon 02823-1080, sucht jetzt Zeugen. (SI)

