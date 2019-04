Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Trio stiehlt Kleidung aus Altkleidercontainer - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, einen Kleidercontainer in der Dammstraße, in Höhe der Draisstraße, auf und entwendeten daraus eine unbestimmte Anzahl an Kleidungsstücken. Die Unbekannten wurden bei der Tat von einem Zeugen beobachtet, der daraufhin die Polizei verständigte. Über die Täter ist lediglich bekannt, dass es sich um zwei Männer und eine Frau gehandelt haben soll. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

