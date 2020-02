Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Mercedes beschädigt - Verursacher flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die am Dienstag in der Straße "Schießtäle" in Herrenberg begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine Mercedes-Fahrerin hatte gegen 12:00 Uhr im Parkhaus eines Einkaufsmarktes geparkt. Als sie gegen 12:25 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass das linke Fahrzeugheck beschädigt war. Mutmaßlich ist ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausparken mit dem geparkten Wagen zusammengestoßen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell