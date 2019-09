Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, In Wohnung eingebrochen; Unter Drogen und ohne Führerschein

Reutlingen (ots)

Heftiger Auffahrunfall

Ein heftiger Auffahrunfall mit vier Verletzten und zwei Babys, die vorsorglich in einer Klinik aufgenommen wurden, hat sich am Montagnachmittag ereignet. Eine 31-Jährige war um 16.40 Uhr mit ihrem Seat Ibiza auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Lederstraße unterwegs. Auf der Höhe eines Autohauses bemerkte die Frau zu spät, dass der Verkehr vor ihr anhalten musste. Nahezu ungebremst fuhr sie auf den VW einer 24 Jahre alten Frau auf. Der Polo wurde im Anschluss auf den VW Golf eines 34-Jährigen geschoben, der noch den Ford Mondeo eines 57 Jahre alten Mannes touchierte. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrerinnen, ein 36-jähriger Beifahrer in dem VW Polo sowie der Golf-Lenker leicht verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Zwei Babys im Alter von elf und zehn Monaten, die im Seat und dem Polo saßen, blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Sie wurden jedoch ebenfalls ins Krankenhaus gebracht und zur Beobachtung aufgenommen. Neben einem Großaufgebot des Rettungsdienstes war die Feuerwehr zur Unterstützung und Versorgung der Verletzten an die Unfallstelle ausgerückt. Bis auf den Ford mussten die Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 13.000 Euro. (ms)

Pfullingen (RT): Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach zwei Unfällen

Zwei kurz nacheinander folgende Verkehrsunfälle und eine zeitweilige Sperrung des Ursulabergtunnels haben am Montagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Feierabendverkehr geführt.

Der erste Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr, als ein 70-jähriger Mercedes-Lenker von der Straße An der Steinmauer nach links auf die B 312 in Richtung Unterhausen abgebogen war. Hierbei übersah der Pkw-Lenker einen von links heranfahrenden, 33 Jahre alten Motorradfahrer. Der Biker prallte mit seiner KTM gegen das linke vordere Fahrzeugeck und zog sich beim Sturz so schwere Verletzungen zu, dass er in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Zusätzlich zum Rettungsdienst war die Feuerwehr zur Unterstützung an die Unfallstelle ausgerückt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Etwa eine halbe Stunde später kam es im Ursulabergtunnel zum zweiten Unfall. Ein 35-Jähriger war auf der B 312 von Unterhausen herkommend in Richtung Reutlingen unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit bemerkte er den Rückstau an der ersten Unfallstelle zu spät und krachte mit seinem Kleinlaster auf den 3er BMW eines 55-Jährigen. Dieser wurde im Anschluss noch gegen den VW eines 36-Jährigen geschoben. Durch die Kollision erlitten die beiden Pkw-Lenker leichte Verletzungen. Der Schaden an den drei Fahrzeuge dürfte sich auf über 11.000 Euro belaufen. Sie blieben fahrbereit. Die Verletzten benötigten keinen Rettungsdienst.

Gegen 18.15 Uhr waren die Verkehrsunfälle aufgenommen und beide Unfallstellen geräumt. (ms)

Pfullingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den eine 37-Jährige am Montagmorgen auf der L 382 zwischen Sonnenbühl und Pfullingen verursacht hat. Die Frau war gegen 7.45 Uhr mit ihrem Skoda auf der Stuhlsteige abwärts unterwegs und wollte im unteren Teil der Steige ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Da ihr jedoch ein Fahrzeug entgegen kam, scherte sie wieder ein und geriet dabei auf den Grünstreifen. In der Folge verlor Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen, geriet vollends auf Seitenstreifen und rutschte in den parallel verlaufenden Entwässerungsgraben. Erst nach mehreren hundert Metern konnte sie den Skoda in einem Regenüberlaufbecken zum Stehen bringen und sich aus dem völlig demolierten Fahrzeug befreien. Verletzt wurde die Frau zum Glück nicht. Das Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste anschließend von einem Kran aufwändig aus dem Regenüberlaufbecken geborgen werden. (cw)

Metzingen-Neuhausen (RT): In Wohnung eingebrochen

Die kurze Abwesenheit der Bewohner nutzte ein Unbekannter aus, um am Montagabend in eine Wohnung in der Wehrstraße einzubrechen. Auf noch unbekannte Art und Weise verschaffte sich der Einbrecher zwischen 17 Uhr und 20 Uhr Zutritt zum Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf mehrere hundert Euro Bargeld, das er mitgehen ließ. Mit seiner Beute flüchtete der Täter anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Großbettlingen (ES): Unter Drogen und ohne Führerschein

Deutlich zu schnell unterwegs war ein 29-Jähriger, der am Montagabend mit seinem VW T-Roc, gegen 22.30 Uhr, auf der B 313 in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten war. Bei der nachfolgenden Kontrolle stellten die Beamten des Polizeireviers Nürtingen fest, dass der Mann nicht nur gar keinen Führerschein besaß, sondern zudem auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Nach einer Blutentnahme wird gegen ihn eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt. (cw)

Esslingen (ES): Fußball verursacht Verkehrsunfall

Ein Zwölfjähriger hat mit seinen Freunden am Montagnachmittag Fußball gespielt, als er eine vorbeifahrende Motorroller-Fahrerin traf. Aus Versehen schoss der Junge gegen 15.45 Uhr so stark gegen den Ball, dass dieser von dem Bolzplatz des Theodor-Rothschild-Haus aus über den etwa fünf Meter hohen Zaun auf die Mülbergerstraße flog. Der Fußball traf mit so einer Wucht gegen das Vorderrad einer bergab fahrenden Motorroller-Lenkerin, dass die 53-Jährige zu Fall kam. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst war glücklicherweise nicht erforderlich. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Radfahrerin übersehen

Eine jugendliche Radfahrerin ist am Montagnachmittag von einer Autofahrerin übersehen worden. Eine 48-Jährige war mit ihrem 1er BMW kurz vor 16 Uhr auf der Reutlinger Straße von der Plochinger Straße herkommend unterwegs. Beim Überqueren des Kreuzungsbereichs mit der Hindenburgstraße übersah sie die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 15 Jahre alte Radlerin. Die Jugendliche prallte mit ihrem Damenrad gegen die linke Autoseite und zog sich beim Sturz auf die Straße leichte Verletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 1.000 Euro geschätzt. (ms)

