Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Junge Frau angegriffen; Wohnungseinbruch; Starke Rauchentwicklung; Brände; Verkehrsunfällle

Reutlingen (ots)

Junge Frau angegriffen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am frühen Montagmorgen in der Tübinger Straße zugetragen hat, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 23-Jährige kurz nach Mitternacht zu Fuß auf der Tübinger Straße unterwegs, als sie auf Höhe des Festplatzes Bösmannsäcker plötzlich von hinten angegriffen und zu Boden gestoßen wurde. Dabei fiel sie so unglücklich, dass sie dabei erhebliche Gesichtsverletzungen erlitt. Als sie sich umdrehte, sah sie nur noch zwei Männer in Richtung Innenstadt weglaufen, die jeweils eine Bierflasche in der Hand hielten. Die junge Frau musste anschließend im Krankenhaus ambulant behandelt werden und verständigte nachfolgend die Polizei. Sofort danach eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. (cw)

Aichtal-Aich (ES): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Waldenbucher Straße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag und Sonntag, 23.30 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und durchsuchte sie nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, fiel ihm dabei ein kleinerer Bargeldbetrag in die Hände, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Wendlingen (ES): Starke Rauchentwicklung nach technischem Defekt

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Sonntagabend zu einer starken Rauchentwicklung in einer Firma in der Neuffenstraße gekommen. Gegen 19.45 Uhr meldeten mehrere Zeugen starken Rauch, der aus einem Firmengelände aufsteigen würde. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Firmeninhaber vor Ort. Erste Ermittlungen ergaben, dass es an einem Ofen zur Herstellung von Keramikteilen vermutlich aufgrund eines technischem Defekts am Katalysator zu der starken Rauchentwicklung gekommen war. Da die betroffene Halle, in der sich der Ofen befindet, bereits stark verraucht war, musste diese von der Feuerwehr belüftet werden. Vorsorglich wurde daraufhin das angrenzende Wohnhaus evakuiert. Da einige Bewohner über Atemreizungen klagten, mussten 18 Personen ambulant vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Die Feuerwehr spritzte im Anschluss die in der Straße geparkten Fahrzeuge und die Fahrbahn ab, um den feinen Staub zu beseitigen. Die Feuerwehr Wendlingen war mit 24 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Zum Messen der Luftwerte waren die Fachberater Chemie der Feuerwehr Ostfildern mit drei Mann und einem Fahrzeug ausgerückt. Weiterhin rückte der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot an den Unglücksort aus. Die Bewohner konnten am Abend, kurz vor 23 Uhr, in ihre Wohnungen zurückkehren. (ms)

Kirchheim (ES): Radfahrer übersehen

Mit leichten Verletzungen musste ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Eine 65-Jährige befuhr um 15 Uhr mit ihrem Mazda die Nürtinger Straße in stadtauswärtiger Richtung. Beim Linksabbiegen in den Schimmingweg übersah sie, vermutlich aufgrund der starken Sonneneinstrahlung, den entgegenkommenden 54-jährigen Radler, der mit seinem Trekkingrad bergab auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs war. Durch den Sturz zog sich der Mann leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1.600 Euro. (ms)

Ostfildern (ES): Mountainbiker verunglückt

Ein Mountainbiker hat am Sonntagnachmittag beim Sturz von seinem Rad so schwere Verletzungen erlitten, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen nach war der 57-Jährige auf einem schmalen Trampelpfad im Wald parallel des Buchenwegs bei Ruit unterwegs. Hierbei rutschte ihm vermutlich das Vorderrad weg und der Mann stürzte zu Boden. Kurz nach 14 Uhr wurde der Verletzte von zufällig vorbeikommenden Fußgängern entdeckt. Sie brachten den Gestürzten zu einem nahegelegenen Wohnhaus, von wo aus die Rettungsleitstelle verständigt wurde. Nach einer notärztlichen Versorgung wurde er in das Krankenhaus geflogen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Auffahrunfall unter Motorradfahrern

Zu einem Auffahrunfall mit drei Verletzten ist es am Sonntagvormittag in einer Gruppe von Motorradfahrern gekommen. Vier Biker waren mit ihren Maschinen um 11.30 Uhr auf der K 6943, Schwalldorfer Steige, abwärts in Richtung Bad Niedernau unterwegs. An der Einmündung auf die L 370 musste ein 56-Jähriger mit seiner BMW abbremsen. Eine hinterherfahrende, 61 Jahre alte Lenkerin einer Harley Davidson bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Motorrad des Mannes auf. Durch die Kollision stürzten die beiden Fahrer sowie eine 56-jährige Sozia auf der BMW zu Boden. Während die Frauen mit leichten Blessuren davonkamen, musste der BMW-Fahrer stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Zur Versorgung der Verletzten war der Rettungsdienst mit einem Notarzt-/und zwei Rettungswagen im Einsatz. An den Motorrädern entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Sie mussten abtransportiert werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Betrunken Unfall verursacht

Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Sonntagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht. Der 20-Jährige befuhr gegen 8.20 Uhr mit seinem Mazda die Untere Straße in Unterjesingen in Richtung Pfäffingen. In einer langgezogenen Linkskurve kam der junge Mann mit seinem Wagen zu weit nach rechts und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten VW Golf. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher mit seinem stark beschädigten Fahrzeug einige Meter weiter, kehrte dann zu Fuß an die Unfallstelle zurück. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei ihm eine erhebliche Alkoholfahne fest. Ein Test ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 8.000 Euro geschätzt. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Fahrzeuges am Sonntagabend auf der B 27, kurz vor der Abfahrt zur B 28 gewesen sein. Der 21-jährige Fahrer eines Renault Twingo war gegen 20 Uhr auf der B 27 in Richtung Tübingen unterwegs, als er während der Fahrt Brandgeruch in seinem Wagen bemerkte. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum in den Fußraum des Fahrzeuges. Der 21-Jährige hielt sofort auf dem Ausfädelungsstreifen an, verließ mit seiner Beifahrerin den Wagen und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte nicht mehr verhindern, dass der Renault vollständig ausbrannte. Verletzt wurde zum Glück niemand. Während des Löscheinsatzes und der nachfolgenden Aufräumarbeiten musste die B 27 für eine knappe Stunde vollständig gesperrt und der Verkehr bei Lustnau ausgeleitet werden. Durch die Hitzeeinwirkung wurde der Fahrbahnbelag so in Mitleidenschaft gezogen, dass er im Bereich der Brandstelle ausgebessert werden muss. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg-Wendelsheim (TÜ): Gartenhütte abgebrannt

Unsachgemäß entsorgte Grillkohle ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand einer Gartenhütte am frühen Montagmorgen auf einem Gartengrundstück in der Schwalbenstraße. Gegen 2.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem Zeugen die brennende Gartenhütte bemerkt hatten. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 19 Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, konnte die bereits vollständig in Flammen stehende Hütte nicht mehr retten, jedoch ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Hecke und einen großen Baum verhindern. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen herausstellte, dürfte in einem Kunststoffeimer entsorgte Grillkohle, die vermutlich noch nicht vollständig erkaltet war, zu dem Brand geführt haben. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (cw)

