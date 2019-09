POL-RT: Polizeibeamte angegriffen, Unfälle, Pizza gestohlen, Reiningungskraft niedergeschlagen

Polizeipräsidium Reutlingen

Polizeibeamte angegriffen und verletzt

Beamte des Polizeireviers Reutlingen wurden am Samstag in den frühen Morgenstunden in die Emil-Adolff-Straße gerufen, da dort angeblich ein Mann mit einer Frau streiten würde. Als die Beamten dort in der Nähe einer Diskothek einen Mann mit einer blutenden Wunde an einer Hand antrafen und diesen ansprachen, griff dieser unvermittelt und wortlos die Beamten an. Der 21-jährige musste zu Boden gebracht werden, wo er sich heftig gegen seine Festnahme wehrte und nicht zitierfähige Beleidigungen von sich gab. Aufgrund seiner bestehenden Verletzung an der Hand wurde er mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Ein Polizeibeamter verletzte sich leicht und konnte nach einer medizinischen Versorgung seinen Dienst fortsetzten. Gegen den 21-jährigen aus einer Sonnenbühler Teilgemeinde wurde u.a. ein Ermittlungsverfahren wg. Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.

Reutlingen (RT): Auf Auto gefahren und geflüchtet

Eine größere Suchaktion ausgelöst hat ein bislang unbekannter Motorradfahrer am Freitagabend gegen 22:50 Uhr in der Gustav-Schwab-Straße. Der Motorradfahrer befuhr mit seiner nicht zugelassenen Honda CBR die Gustav-Schwab-Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Auf Höhe einer dortigen Tankstelle wollte ein 31-jähriger Fahrer eines VW Passat nach links abbiegen. Hierzu hatte dieser bereits angehalten und blinkte. Dies erkannte der Motorradfahrer zu spät und fuhr leicht versetzt auf das Auto auf. Durch den Aufprall stürzte der Fahrer und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei löste sich der nicht verschlossene Helm. Nach einem Gespräch mit dem Autofahrer flüchtete der Motorradfahrer zu Fuß von der Unfallstelle. Da der Verdacht bestand, dass sich der Fahrer nicht nur unerheblich verletzt hatte, erfolgte eine größere Suchaktion, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers. Der Fahrer konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Mit Pedelec gestürzt und schwer verletzt

Pech am Freitag den 13. hatte eine 45-jährige Pedelec-Fahrerin, als sie gegen 11.50 Uhr in Oberesslingen die Schorndorfer Straße abwärts fuhr. Kurz vor der Einmündung zur Hirschlandstraße bremste sie aufgrund einer rotlichtzeigenden Ampel wohl zu stark ab, worauf das Pedelec abrupt nach vorne kippte und die Lenkerin dabei nach vorne abgeworfen wurde. Beim Aufprall zog sie sich schwere Gesichtsverletzungen zu. Ihr getragener Fahrradhelm dürfte sie vor weiteren, schwereren Kopfverletzungen bewahrt haben. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Wolfschlugen (ES): Pizza-Lieferant dreist bestohlen und Zeuge geschlagen

Als am späten Freitagabend gegen 23.05 Uhr ein 36-jähriger Pizza-Bote die bestellte Ware an einem Wohngebäude in der Nürtinger Straße anliefern wollte, näherte sich in diesem Moment eine Gruppe alkoholisierter Jugendlicher dem Lieferfahrzeug. Aus dem offen stehenden Kofferraum entnahmen sie flugs eine Thermobox mit mehreren Pizzen inklusive einer Geldbörse und rannten in Richtung Ortsmitte weg. Ein 24-jähriger Zeuge nahm sofort zu Fuß die Verfolgung der Gruppe auf. Nachdem er kurze Zeit später diese einholen konnte, wurde er unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Daraufhin entfernten sich die Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen. Der 24-Jährige trug leichte Schwellungen im Gesicht davon, musste aber vor Ort nicht ärztlich behandelt werden. In der Geldbörse des Lieferboten befand sich Bargeld in noch unbekannter Höhe. Erste polizeiliche Erkenntnisse ergaben, dass die Jugendlichen möglicherweise kurze Zeit später mit einem Linienbus in Richtung Filderstadt weitergefahren sind. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen.

Ostfildern-Nellingen (ES): Körperverletzung

Leicht verletzt wurden zwei 16-jährige am Freitagabend gegen 22:00 Uhr in Nellingen in der Straße An der Akademie. Die 16-jährigen waren mit einer Gruppe von Freunden im Alter zwischen 14 und 17 Jahren im Bereich der Technischen Akademie bzw. Heinrich-Heine-Gymnasium unterwegs. Der Gruppe kam eine andere Gruppe von ca. 10 Personen entgegen. Aus der Gruppe heraus wurden sie von einem ca. 17-18 Jahre alten Mann, der als ca. 1,85 Meter groß und schwarzhaarig beschrieben wird, grundlos angegriffen. Dieser schlug einem Geschädigten mit der Faust und einem Gürtel ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch Prellungen. Den anderen Geschädigten schlug er mit dem Ellenbogen auf den Hinterkopf. Nach der Tat floh die Gruppe mitsamt dem Täter in Richtung Schulgelände. Eine medizinische Behandlung war vor Ort nicht notwendig.

Ohmden (ES): Schuppenbrand an Wohngebäude

Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei sind am Samstagmorgen gegen 08.50 Uhr zu einem Brand in Ohmden in die Schulstraße ausgerückt. Mehrere Anwohner hatten das Feuer an einem Schuppen neben einem Wohngebäude bemerkt und über Notruf die Feuerwehr informiert. Die Anwohner des Gebäudes waren bei Eintreffen der Einsatzkräfte wohlauf und hatten das Gebäude bereits verlassen. Vor Ort konnten von den Einsatzkräften sowohl Flammen, als auch eine starke Rauchentwicklung aus Schuppen und Gebäude festgestellt werden. Die Feuerwehr setzte vor Ort die Drehleiter ein, um das Dach zu öffnen, da die Flammen sich auf den Dachstuhl ausgebreitet hatten. Die Löscharbeiten dauern noch an. Die Feuerwehr ist mit 3 Fahrzeugen der freiwilligen Feuerwehr Ohmden und 16 Einsatzkräften, sowie 6 Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr Weilheim und 32 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen und 6 Einsatzkräften. Der Schaden wird nach erster Einschätzung auf etwa 100 000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandentstehung dauern zur Stunde noch an.

Gomaringen (TÜ): Zwei Verletzte bei Kollision mit einem Mofa

Am Freitagabend, gegen 19.15 Uhr kam es in Gomaringen, in der Straße Im Lindenwasen, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mofa, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 30-jährige Fahrzeuglenkerin befuhr mit ihrem Pkw Mini die Straße in Richtung Schießmauerstraße und wollte an der Kreuzung Buchen-/Lindachstraße, nach links in die Buchenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie die entgegenkommende 15-jährige Mofalenkerin mit ihrer ebenfalls 15-jährigen Sozia und missachtete deren Vorrang. Die 15-jährige hatte noch versucht nach rechts auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht verhindern. Beide 15-Jährige trugen einen Helm, zogen sich nur leichte Verletzungen zu und wurden ambulant in einer Klinik behandelt. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von etwa 6000 Euro.

Tübingen (TÜ): Nach räuberischem Diebstahl festgenommen

Ein 29-Jähriger ist am Freitagnachmittag nach einem räuberischen Diebstahl, welcher sich in der Edeka-Filiale in Tübingen Südstadt ereignet hatte, im Zuge der Fahndung von der Polizei festgenommen worden. Der 29-jährige Täter befand sich gegen 14.20 Uhr in der Süßwarenabteilung der Edeka Filiale und entwendete eine Packung Süßigkeiten. Im Anschluss passierte er den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Ein Angestellter der Sicherheitsfirma konnte diesen Vorfall beobachten und wollte den Ladendieb zur Rede stellen. Um die Flucht zu ergreifen drängte der Dieb den Angestellten mit der Schulter ab und holte im Anschluss mit seiner Faust zum Schlag aus. Um diesen Abzuwehren setzte der Sicherheitsangestellte Pfefferspray gegen den Dieb ein. Dieser flüchtete im Anschluss aus der Filiale. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der Ladendieb kurze Zeit später vorläufig von der Polizei festgenommen werden. Er wurde nach Beendigung der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Tübingen (TÜ): Reinigungskraft beleidigt und verletzt

Eine 63-jährige Reinigungskraft ist am späten Freitagabend in der Tübinger Innenstadt bei der Stiftskirche verbal angegangen und verletzt worden. Gegen 18.15 Uhr geriet eine Reinigungskraft des öffentlichen Toilettencontainers im Bereich der Stiftskirche mit einem 29-jährigen Passanten in verbale Streitigkeiten. Im Verlauf des Streites schlug der Beschuldigte die Frau unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, woraufhin diese zu Boden sank und eine stark blutende Wunde an der Oberlippe erlitt. Der Täter selbst forderte Augenzeugen auf, die Polizei zu alarmieren. Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnte der Tatverdächte an der Örtlichkeit angetroffen werden und schien sich in einem psychischen Ausnahmezustand zu befinden. Dieser wurde im Anschluss in eine entsprechende Fachklinik eingewiesen. Die 63-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

