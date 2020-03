Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Büros, Autos, Gartenlauben und an der Grundschule

Kierspe (ots)

An der Kölner Straße waren in der vergangenen Nacht Einbrecher aktiv. Zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 4.28 Uhr, schlugen sie das Fenster zu Büroräumen ein. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Offenbar machten sie jedoch keine Beute. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen Sachschaden.

In der Nacht zum Freitag wurde an der Thingslindestraße die Scheibe eines Werkstatt-Wagens eingeschlagen. Unbekannte holten eine Bohrmaschine und einen Akku-Schrauber aus dem grauen Passat.

Drei Verdächtige hielten sich gestern, gegen 18.35 Uhr, an der Grundschule Richelnkamp auf. Einer der Täter beschädigte mit einem Stein ein Fenster. Ein Zeuge bekam das mit und machte auf sich aufmerksam. Darauf flohen die Täter zu Fuß über den Büscherweg in Richtung Lindenstraße. Es entstand Sachschaden. Eine Fahndung nach den Verdächtigen verlief bisher ergebnislos. Personenbeschreibung: Erste Person: 16-18 Jahre alt, 170-180 cm groß, schlank, bekleidet mit einer hellen, grauen Jogginghose und einem dunkelgrauen Kapuzenpullover.

Zweite Person: 14 bis 16 Jahre alt, 160-165 cm groß, schlank, bekleidet mit einem blauen Kapuzenpullover

Unbekannte Täter brachen am vergangenen Freitag, zwischen 1.25 und 10.55 Uhr, in eine Bar an der Friedrich-Ebert-Straße ein. Sie entwendeten eine Geldkassette aus einem Spielautomatentisch, den sie zuvor aufbrachen. Es entstand Sachschaden.

An der Beethovenstraße schlugen Täter am Samstag, gegen 1.40 Uhr, die Seitenscheibe eines VW Passat ein. Aus dem Auto verschwand ein Huawei P30 Smartphone.

In der Nacht auf Samstag kam es zu drei Einbrüchen in Gartenlauben. "Vor den Eicken" verschwand im ersten Fall nichts. Im zweiten gingen eine Motorsäge und ein Winkelschleifer verloren. An der Berliner Straße verschwanden zwei Fahrräder (Mountainbike, Bulls Wildtail, schwarz sowie Mountainbike, Fuji, blau) Die Täter hinterließen Sachschaden. Bereits zwischen den Nachmittagen des 11.3. und 13.3., machten sich Einbrecher an einer Laube am Richelnkamp zu schaffen. Der Versuch schlug fehl.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

