Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Mehrere Fahrzeuge in Tiefgarage der NUB aufgebrochen - Täter auf frischer Tat ertappt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Straße "Neckarpromenade" wurden am Dienstagmorgen in der Tiefgarage der Neckaruferbebauung mehrere PKW aufgebrochen.

Ein bislang unbekannter Täter hatte gegen 5:30 Uhr mit einem Stein die Beifahrerscheibe eines BMW eingeschlagen und durchsuchte anschließend den Fahrzeuginnenraum nach Stehlenswertem. Hierbei wurde der Unbekannte jedoch von einem Zeugen gestört, sodass er in Richtung Kurpfalzbrücke die Flucht ergriff. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein, die allerdings ergebnislos blieb. Vor Ort stellten die Beamten dann noch fünf weitere aufgebrochene Fahrzeuge fest. Ob aus diesen etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar.

Der Zeuge beschrieb der Polizei den Täter wie folgt:

männlich, ca. 20-25 Jahre alt, 1,70 m bis 1,75 m groß, schlank, gebräunte Haut, gepflegtes Aussehen, kurze Haare, Schnauzer, bekleidet mit schwarzer Stoffhose, schwarzen Handschuhen und schwarzer Bomberjacke.

In der Zeit von 8:30 Uhr bis 10 Uhr brach ein bislang Unbekannter dann in der Tiefgarage einen weiteren PKW auf. Auch hier hatte der Täter an dem Ford eine der Fahrzeugscheiben eingeschlagen und aus dem Laderaum Arbeitsgeräte, darunter mehrere Fräsen, Bohrer und Messgeräte im Wert von mindestens 7.000 Euro gestohlen.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu der unbekannten Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell