Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Pst. Hilders

Fulda (ots)

Kradfahrer ohne Fremdbeteiligung gestürzt

Am Samstag, 11. April 2020, befuhr ein 22-jähriger Kradfahrer mit seinem Kraftrad Honda gg. 15:50 Uhr die Kreisstraße 4 zwischen Traisbach und Mittelberg. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve kam der Fuldaer ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort geriet er mit seinem Krad in den Straßengraben, worauf er vom Fzg. geschleudert wurde, das seinerseits ca. 40m weiter in der Wiese zum Liegen kam. Glücklicherweise wurde der Kradfahrer nur leicht verletzt, wurde aber vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Fuldaer Krankenhaus eingeliefert. Am Kraftrad entstand geschätzter Sachschaden in einer Höhe von ca. 2500,-EUR.

Verkehrsunfall-Flucht am Parkplatz Danzwiesen unterhalb der Milseburg

Am Samstag, 11. April 2020, war ein weißer BMW 216d mit Meininger-Kennzeichen an einem parallel zur Kreisstraße nach Danzwiesen angelegten Parkplatz ordnungsgemäß geparkt. Die Fzg.-Nutzer waren zwischen 15:30 und 17:30 Uhr im Bereich Milseburg wandern. Im Abstellzeitraum beschädigte ein bislang noch unbekannter Fzg.-Führer vermutlich beim Ausparken den BMW an dessen Fzg.-Heck und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden im Wert von ca. 4000,-EUR zu kümmern. Die Polizeistation Hilders bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfall-Flucht geben können, sich unter 06681/9612-0 zu melden.

Gefertigt: Polizeistation Hilders PHK A. Müller

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell