Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Schwerer Unfall auf der B 68

Bersenbrück (ots)

Auf der Quakenbrücker Straße (B 68) ereignete sich am Mittwochmorgen ein Unfall, bei dem ein 37 Jahre alter Lkw-Fahrer schwere Verletzungen erlitt. Eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der Lkw-Fahrer war mit seinem mit Steinen beladenen Fahrzeug gegen 08.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Badbergen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam im Graben auf diesem zum Stehen. Der 37-Jährige wurde nach ersten Informationen aus dem Lkw geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei richtete auf der Bundesstraße eine Vollsperrung zwischen Bersenbrück und Badbergen ein. Die Bergung des Lkw dauert an. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht näher beziffert werden.

