Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 11.02.2020

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl aus Schuppen ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Diebstahl aus Pkw ++ Sachbeschädigung durch Graffitis an zwei Schulen ++ Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen ++ Verkehrsunfallflucht ++ A31 - Verkehrsunfall im Zusammenhang mit dem Sturmtief ++

Bunde - Diebstahl aus Schuppen Bunde - Von Samstag auf Sonntag, in der Zeit von 21:00 Uhr bis 08:00 Uhr, wurden durch unbekannte Täter diverse Angeln sowie Angelzubehör aus einem unverschlossen Schuppen in der Straße Alte Pferdekoppel entwendet. Die Schadenshöhe liegt im mittleren, dreistelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Nortmoor - Einbruch in Wohnhaus Nortmoor - Im Zeitraum von Sonntagabend, 21:30 Uhr, bis Montagmorgen, 08:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch das Einschlagen eines Dachfensters Zugang in ein Wohnhaus in der Lehmgaster Straße. Das Wohnhaus mit landwirtschaftlichem Gebäude wurde durchsucht. Es wurden u.a. Werkzeuge und Arbeitsgeräte entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Bunde - Diebstahl aus Pkw Bunde - Am Samstag, zwischen 17:00 Uhr und 18:50 Uhr, kam es in der Boenster Hauptstraße zu einem Diebstahl aus einem Pkw Toyota. Bislang unbekannte Täter schlugen die hintere rechte Seitenscheibe ein und entwendeten vom Rücksitz eine Tasche. Der Schaden wir auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Rhauderfehn - Sachbeschädigung durch Graffitis an zwei Schulen Rhauderfehn - Wie der Polizei erst gestern bekannt wurde, kam es in der Zeit vom 07.02.2020 - 09.02.2020 zu Sachbeschädigungen durch Graffitis sowohl an der Erich-Kästner-Schule als auch an der Kreisrealschule. Wände und Fensterscheiben wurden mit Farbe besprüht und dadurch beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen Ostrhauderfehn - Am Montag, gegen 16:45 Uhr, befuhren ein 75-jähriger Mann und dessen 75-jährige Beifahrerin aus Ostrhauderfehn mit einem Pkw Daihatsu die 1.Südwieke in Fahrtrichtung der Hauptstraße (B438). Als dieser, unter Missachtung der Vorfahrt, in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw Hyundai eines 52-jährigen Mannes aus Rhauderfehn, der die Hauptstraße in Fahrtrichtung Rhauderfehn befuhr. Durch die Kollision rutschten beide Pkw in Richtung der Straße Untenende und kollidierten dort mit einem verkehrsbedingt wartenden Pkw Hyundai einer 33-jährigen Frau aus Ostrhauderfehn. Alle Unfallbeteiligten wurden hierbei leicht verletzt. Die drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Leer - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht! Leer - Am gestrigen Nachmittag, zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Einkaufcenters an der Nüttermoorer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw Hyundai beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den geparkten Pkw. Im Anschluss entfernte er sich von der Örtlichkeit, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Moormerland / A31 - Verkehrsunfall im Zusammenhang mit dem Sturmtief Moormerland - Am Dienstagmorgen kam es gegen 11:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A31 zwischen den Anschlussstellen Riepe und Neermoor. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 47-jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger die Autobahn im dortigen Baustellenbereich in Richtung Leer. Während der Fahrt wurde der Anhänger des 7,5 Tonnen schweren Lastwagens durch eine Windböe erwischt und auf die Mittelschutzplanke gedrückt. Der Lkw selbst blieb stehen. Der liegende Anhänger blockierte hierdurch die Fahrbahnen in beide Fahrtrichtungen. Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Autobahn in beide Fahrtrichtungen, auch unter Hinzuziehung der Autobahnmeisterei, rund zwei Stunden voll gesperrt. Den eingesetzten Polizeibeamten gelang es, den Anhänger des Gespanns wieder aufzurichten. Es entstand ein Gesamtschaden im oberen vierstelligen Bereich.

