Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 09.02.2020

Leer/Emden (ots)

++ Diebstähle aus PKW ++ Körperverletzung ++ Einbruch in Pizzeria ++ Einbruchversuch in Keller ++ Sachbeschädigung durch Farbschmiererei ++ Widerstand gegen Polizeibeamte/Beleidigung ++ Verkehrsunfälle ++

Leer - Diebstähle aus PKW

Auch am Samstag ereignen sich im Stadtgebiet Leer wieder etliche Diebstähle aus PKW. Am Nachmittag werden an verschiedenen Orten bei diesmal vier Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen und in drei Fällen Taschen oder taschenähnliche Gegenstände entwendet. In einem Fall bleibt es beim Versuch. Die Polizei weist zum wiederholten Mal darauf hin, dass die Fahrzeugführer und Mitfahrer beim Verlassen der PKW bitte keine Taschen, Jacken oder Wertgegenstände in den Fahrzeugen zurücklassen. Die Tatorte wurden polizeilich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.

Weener - Diebstahl aus PKW

Am Samstag, zwischen 18:30 Uhr und 22:40 Uhr, wird in der Straße Große Stiege die Seitenscheibe eines PKW VW Golf von unbekannten Tätern mit einem ebenfalls unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Nach Durchsuchen des Fahrzeuges werden eine schwarze Umhängetasche und ein Plastikkorb entwendet. Die Polizei hat den Tatort aufgenommen und Spuren zur Feststellung des Täters gesichert.

Emden - Körperverletzung

Am Samstag, gegen 21:40 Uhr, kommt es in einer Gaststätte in der Neutorstraße zu einem verbalen Streit, in dessen Verlauf eine Frau (55) einer anderen (32) mit der Hand ins Gesicht schlägt und an deren Haare zieht. Während das Opfer leicht verletzt wird, muss sich die Beschuldigte nunmehr in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Einbruch in Pizzeria / ZEUGEN gesucht!

Im Zeitraum von Freitag, 22:30 Uhr, bis Samstag, 10:30 Uhr, hebeln unbekannte Täter die Tür zu einem Lagerraum einer Pizzeria in der Thorner Straße auf und entwenden diverse Lebensmittel. Zum Abtransport des Diebesgutes, zu dem auch mehrere Getränkekisten gehören, nutzen die Täter vermutlich ein Fahrzeug. Schadenshöhe insgesamt: ca. 560 EUR

Emden - Versuchter Kellereinbruch / ZEUGEN gesucht!

Im Zeitraum von Donnerstag, 20:15 Uhr, bis Freitag, 14:00 Uhr, bricht ein unbekannter Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Hermann-Allmers-Straße ein Kellerfenster auf. Ob der Täter den Keller anschließend betreten hat, ist noch unklar. Es wird augenscheinlich nichts entwendet. Schadenshöhe: ca. 200 EUR

Emden - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei, Täter gestellt!

Am Samstag, gegen 14:50 Uhr, kann ein Zeuge beobachten, wie ein Jugendlicher (14) in der Lilienstraße eine Gebäudewand mit Farbe besprüht. Der Zeuge kann den Jungen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Personenüberprüfung wird festgestellt, dass der Jugendliche ein Farbfläschchen, mehrere Filzstifte/Edding und ein Einhandmesser mit feststellbarer Klinge mit sich führt. Ein Führen ist in der Öffentlichkeit verboten. Gegen den Jugendlichen werden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Schadenshöhe: ca. 50 EUR

Emden - Widerstand, Beleidigungen nach Missachtung Platzverweis

Am Sonntag, um 01:00 Uhr, erhält ein alkoholisierter Gast (m, 23) in einer Diskothek in der Innenstadt (Neuer Markt) ein Hausverbot, welches er nicht befolgt. Daraufhin erhält er einen Platzverweis von der Citystreife der Stadt Emden, die hinzugerufen worden ist. Doch auch darauf reagiert der Mann nicht. Somit wird die Polizei angefordert. Als der Mann die ersten eintreffenden Beamten sieht, flüchtet er zu Fuß in Richtung Kunsthalle. Nach Verfolgung kann der Flüchtige an der "Hahnschen Insel" gestellt werden. Dieser reagiert sofort extrem aggressiv und beginnt einen Beamten zu schubsen. Schließlich erhebt der Beschuldigte einen Arm, als wolle er den Beamten schlagen. Der Beamte bringt den Angreifer daraufhin zu Boden. Dem sich heftig wehrenden Mann können nur mit großer Mühe Handfesseln angelegt werden. Mit Unterstützung einer zweiten Streifenwagenbesatzung kann dieser in einen Polizeiwagen verbracht werden. Dabei wehrt er sich wiederum so heftig, dass durch seine Tritte eine Beamtin leicht am Bein verletzt wird. Alle eingesetzten Beamten werden zudem fortwährend von dem Mann aufs Übelste beleidigt. Dies und seine hoch aggressiven Aktionen, sich gegen die polizeilichen Maßnahmen zu wehren, halten auch beim Erreichen der Dienststelle und dem Verbringen in die Gewahrsamszelle an. Letztendlich wird eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Mann muss sich nunmehr in mehreren Strafverfahren verantworten.

Leer - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden / ZEUGEN gesucht!

Am Samstag, gegen 18:40 Uhr, befährt ein PKW-Fahrer mit seinem blauen VW Bora die Deichstraße in Richtung Emden. Unmittelbar vor dem Nüttermoorer Sieltief kommen ihm drei PKW entgegen. Der letzte davon fährt aus aktuell noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und schneidet somit den Fahrstreifen des Bora-Fahrers. Es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge mit den Außenspiegeln. Während der Fahrer des VW Bora anhält, um die Schadensregulierung vorzunehmen, setzt der Unfallgegner seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Schadenshöhe: ca. 100 EUR

Emden - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag, gegen 11:30 Uhr, befährt ein 35-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem PKW Chevrolet den Kreisverkehr der Niedersachsenstraße in Fahrtrichtung VW-Werk. Zeitgleich befährt ein 82-jähriger Emder mit seinem PKW Daimler Chrysler die Württemberger Straße und will in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersieht er den Chevrolet-Fahrer und es kommt zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt werden. Schadenshöhe: ca. 9000 EUR

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

i.A. Karsjens, PHK

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell