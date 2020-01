Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Mehrfamilienhaus - Elektrogeräte gestohlen

Tuttlingen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Jetterstraße bei dem unter anderem Elektrogeräte geklaut wurden, ist es zwischen Samstag, 11. Januar um 9 Uhr und Montag, 13. Januar um 9 Uhr gekommen. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Haus und verschafften sich anschließend Zutritt zu einer Wohnung, indem sie den Schließzylinder der Wohnungstür zerstörten. Sie nahmen unter anderem einen Fernseher, Lautsprecher und ein paar Markenboots mit. Der Wert des Diebesguts liegt bei über 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Tuttlingen (Tel.: 07461/941-0) zu melden.

