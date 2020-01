Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) Einbruch in Baustelle (13.01.2020-14.01.2020)

Donaueschingen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam in einen in Bau befindlichen Kindergarten in der Alemannenstraße ein. Im Inneren wurden Lagerräume verschiedener Firmen aufgebrochen und Arbeitsmaterial entwendet. Darunter befindet sich: ein Bauradioakku der Marke "Makita", 2 Bauschaumpistolen, eine Schlagbohrmaschine der Marke "Hilti", zwei Kabeltrommeln, eine Isoliermattenschneidemaschine mit Schiene, ein Akkuschrauber mit Koffer und eine Aluschneideschiene. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell