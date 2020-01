Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Unfall verursacht beim Einfahren in den fließenden Verkehr (14.01.2020)

Stockach (ots)

Sachschaden von rund 7.000 ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Dienstag gegen 08.30 Uhr ereignet hat. Ein 51-jähriger Mann hatte seinen Opel auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand der Tuttlinger Straße abgestellt. Als er weiter fahren wollte und auf die Tuttlinger Straße einfuhr, übersah der Opel-Lenker den Ford eines 79-Jährigen, der ordnungsgemäß die Tuttlinger Straße in Richtung Zoznegger Straße befuhr. Bei der Kollision blieben beide Autofahrer unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell