Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Fehlalarm durch heißes Brötchen

Stockach (ots)

Ein heißes Brötchen war die Ursache für einen Einsatz der Feuerwehr am Montagabend gegen 21.00 Uhr. Die 22-jährige Bewohnerin eines Hauses in der Zoznegger Straße hatte das Brötchen in der Küche zu lange aufgebacken und war anschließend damit in ein Zimmer gegangen. Da das heiße Brötchen noch stark qualmte, löste ein im Zimmer befindlicher automatischer Rauchmelder aus, woraufhin die Feuerwehr Stockach mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften ausrücken musste.

Rückfragen bitte an:

Karina Urbat

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1017

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell