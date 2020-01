Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Unfall beim Abbiegen

Stockach (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand bei einem Unfall am Montag gegen 08.45 Uhr in der Radolfzeller Straße. Ein 24-jähriger Golf-Fahrer wollte von der Industriestraße kommend nach links in die Radolfzeller Straße abbiegen und missachtete die Vorfahrt eines 53-jährigen Opel-Fahrers. Beim anschließenden Zusammenstoß wurden beide Pkw im Frontbereich stark beschädigt, verletzt wurde niemand.

