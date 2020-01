Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in eine Spielothek in der Gartenstraße

Tuttlingen (ots)

Vermutlich in den frühen Morgenstunden des Montags, etwa im Zeitraum zwischen Mitternacht und 08 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Spielothek in der Gartenstraße eingebrochen. An der Rückseite des zwischen der Bahnhofstraße und der Donaustraße gelegenen Gebäudes kletterten die Unbekannten mit einer Leiter an ein Fenster im ersten Obergeschoss und hebelten dieses auf. Über das Treppenhaus drangen die Einbrecher bis zu einer Zugangstüre der Spielothek im Untergeschoß vor und öffneten diese mit brachialer Gewalt. So in die Spielräume des Lokals gelangt, hebelten die Täter drei Spielautomaten auf und entwendeten vorhandenes Bargeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe aus den Geldschächten der Automaten. Die Polizei Tuttlingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die in den frühen Morgenstunden des Montags verdächtige Wahrnehmungen zwischen der Bahnhofstraße und der Donaustraße im Bereich der Gartenstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen (07461 941-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell