Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Unfallzeugen gesucht

Twist (ots)

Am 7. Dezember kam es gegen 18:30 Uhr auf der "Alt-Rühlertwist" zu einem gefährlichen Überholmanöver eines Pkw in der Rechtskurve in Höhe der Trainingsplätze der FSG Twist. Der Überholdende fuhr in Fahrtrichtung Meppen, als er ein landwirtschaftliches Fahrzeug überholte. Während des Überholmanövers kam ihm jedoch ein Fahrzeug entgegen. Das überholende Fahrzeug kommt ins Schleudern und bleibt letztlich auf der Fahrbahn stehen. Auch das entgegenkommende Fahrzeug bleibt kurzzeitig stehen, der/die FahrzeugführerIn setzt die Fahrt dann jedoch fort. Die Polizei sucht dringend den Führer des entgegenkommenden Fahrzeugs und des überholten landwirtschaftlichen Fahrzeugs. Sie mögen sich bitte bei der Polizei Meppen unter 05931-9490 oder der Polizeistation Twist unter 05936-2326 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell