Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Verkehrsunfall mit zwei schwer Verletzten

Sögel (ots)

Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrer mit einem dunklen Fahrzeug, möglichweise der Marke Audi, in der Gemeinde Klein Berßen die Sögeler Straße in Richtung Sögel. Er scherte auf die Gegenfahrbahn aus, um einen vor ihm fahrenden Pkw und eine Zugmaschine zu überholen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, lenkte der dem unbekannten Fahrer entgegenkommende Fahrer eines Toyotas seinen Pkw auf den Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Die beiden Insassen wurden dabei schwerverletzt, sie befinden sich nicht wie zunächst angenommen in Lebensgefahr. Der unbekannte Fahrer flüchtet vom Unfallort. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, besonders nach dem Fahrer, der angab eine sogenannte Dashcam in seinem Fahrzeug mitzuführen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sögel unter Tel. 05952/93450 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell