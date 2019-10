Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Friedrichstadt: Einbruch in ein Vereinsheim

Friedrichstadt (ots)

In Friedrichstadt wurde in der Zeit von Montagmorgen (14.10.19) bis Mittwochmorgen in ein Vereinsheim in der Straße "Großer Garten" eingebrochen. Unbekannte Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude ein und entwendeten einen Fernseher, einen Laptop und Alkohol. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Husum unter der Telefonnummer 04841 - 830 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell