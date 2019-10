Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum/Eiderstedt: Mehrere Einbrüche und eine versuchte Brandstiftung am vergangenen Wochenende

Husum/Eiderstedt (ots)

Die Kriminalpolizei Husum ermittelt in mehreren Einbrüchen, die sich am vergangenen Wochenende in Husum und auf Eiderstedt ereignet haben. In einem Fall wurde versucht, ein Feuer in einem Supermarkt in Sankt Peter-Ording zu legen. Es wird um Zeugenhinweise zu allen Taten unter der Telefonnummer 04841 - 830 0 gebeten:

Bei einem Einbruch in eine Bäckerei in der Herzogin-Augusta-Straße in Husum am Sonntagmorgen (13.10.19) gegen 02:30 Uhr wurde ein Mann beobachtet, der durch eine eingeschlagene Fensterscheibe aus der Bäckerei stieg und mit einem hellen Damenfahrrad wegfuhr. Es wurde eine Geldkassette gestohlen.

In der Nacht von Freitag (11.10.19) auf Sonnabend versuchten unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Spielwarengeschäft in der Norderstraße einzubrechen. In der Nacht von Sonntag (13.10.19) auf Montag war ein Bekleidungsgeschäft in der Hafenstraße das Ziel der Täter. Auch hier gelang es nicht, dass Fenster zu öffnen. Im gleichen Zeitraum hebelten Unbekannte an der Tür zu einem Reisebüro in der Süderstraße. Sie kamen jedoch nicht in das Gebäude. In diesen drei Fällen wurde nichts gestohlen.

In Sankt Peter-Ording wurden drei Taten aufgenommen: In einen Supermarkt in der Dorfstraße wurde in der Zeit von Freitagmittag (11.10.19) bis Montagmorgen eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen über das Dach in das Lager ein und entzündeten dort Holzscheite und Brennpaste. Es entstand geringer Sachschaden. Am Sonnabend (12.10.19) drangen unbekannte Täter zwischen 01:00 - 08:30 Uhr in den Westküstenpark am Markt ein. Sie hebelten eine Tür auf und entkamen mit einer geringen Menge Bargeld. Dieses entwendeten sie auch aus dem Kino am Markt, in das in der Nacht von Sonntag (13.10.19) auf Montag durch eine aufgebrochene Tür eingestiegen wurde.

In Tönning brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagabend - Montagmorgen in einen Hörgeräteladen am Markt ein. Sie hebelten eine Tür auf und entkamen mit einer geringen Menge Bargeld.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell