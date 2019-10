Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Rantrum: Tödlicher Unfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb

Rantrum (ots)

Bei einem schweren Unfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Rantrum ist am Montag (14.10.19) ein 84-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Altbauer war gegen 10:00 Uhr mit Arbeiten an einem Traktor beschäftig. Dabei geriet er in eine rotierende Zapfwelle und erlitt tödliche Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen fehlte die Schutzummantelung der Zapfwelle.

An der Unglücksstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Rantrum, Ostenfeld und Husum eingesetzt. Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell