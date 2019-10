Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Nach Streit in Diskothek - Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes

Schleswig (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (13.10.19) ist es in einer Wohnung in Schleswig zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein Mann wurde durch Messerschnitte verletzt. Vorher soll es einen Streit mit fünf Personen in einer Diskothek gegeben haben.

Das spätere 27-jährige Opfer sei dann mit einem Bekannten nach Hause gegangen. Gegen 03:25 Uhr seien dann die fünf Kontrahenten bei ihm erschienen. Er soll von einigen Personen geschlagen worden sein, außerdem erlitt er Schnittverletzungen.

Die herbeigerufene Polizei konnte im Nahbereich des Tatortes vier flüchtige Tatverdächtige im Alter von 18 - 26 Jahren vorläufig festnehmen. Sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Opfer konnte nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Die Kriminalpolizei Schleswig ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

