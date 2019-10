Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Nordstrand - Sachbeschädigungen an 19 Autos auf Fähranleger-Parkplatz/ Polizei sucht Zeugen

Nordstrand (ots)

In der Nacht von Mittwoch (09.10.19) auf Donnerstag (10.10.19) wurden auf dem Parkplatz des Fähranlegers in der Hörnstraße in Nordstrand 19 Fahrzeuge beschädigt.

Zum Teil wurden an den parkenden Autos die Scheiben eingeschlagen, aus vier Fahrzeugen wurden Wertgegenstände entwendet, bei zwei Pkw wurden jeweils die vier Reifen abmontiert und gestohlen. Die Polizeistation Hattstedt hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat am Abend, in der Nacht oder am frühen Morgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe oder auf dem Parkplatz beobachtet? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04846/207995-0 oder dem Polizeiruf 110 zu melden.

