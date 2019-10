Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Zeugenaufruf nach möglicher Brandstiftung

Husum (ots)

In der Nacht von Dienstag (08.10.2019) auf Mittwoch zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr gerieten ca. 170 Heuballen auf einem Feld an der Osterhusumer Straße, zwischen Rosendahl und Husum in Brand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise geben können, sich unter 04841-830-0 zu melden.

Für Hinweise, die zur Ergreifung der unbekannten Täter führen, hat der Eigentümer, der Heuballen eine Belohnung von 1 500 Euro ausgesetzt.

