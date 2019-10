Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Wem gehört aufgefundener Schmuck? Vermeintliches Diebesgut aufgefunden

Bild-Infos

Download

Flensburg/Wees (ots)

Am Dienstagnachmittag (01.09.19), um 15.30 Uhr, wurden in bzw. neben einem Mülleimer, am sog. "Hundeparkplatz" im Süderfelder Weg in Wees diverse Schmuckkästchen mit Schmuck aufgefunden, unter anderem ein rotes Schmuckköfferchen aus Kunstleder. Das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen. Der aufgefundene Schmuck konnte bisher keiner Straftat zugeordnet werden.

Wem gehört das auf dem Foto abgebildete Schmuckköfferchen, bzw. der darin befindliche Schmuck?

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Fundort beobachtet?

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 mit dem K7 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell