Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Zeugenaufruf nach Einbruch in zwei Apotheken

Husum (ots)

Von Donnerstag auf Freitag (04.10.2019) wurde in Husum am Markt in die dortige Apotheke eingebrochen und Bargeld entwendet. In der Woche darauf, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (09.10.2019) haben sich der oder die Täter in die Apotheke in der Straße Osterende unerlaubt Zutritt verschafft. Auch hier wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben, sich unter 04841-830-0 zu melden.

Polizeidirektion Flensburg

Pressestelle

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Gina Bartsch

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

