Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrraddieb geht in Untersuchungshaft - Geschwisterpaar gab entscheidenden Hinweis

Neuss (ots)

Am Samstagvormittag (07.09.) beobachtete ein Neusser Geschwisterpaar (10 und 12 Jahre alt), wie ein bis dato unbekannter Mann an der Oberstraße das Schloss eines Fahrrades knackte. Anschließend schwang sich der vermeintliche Dieb auf den Sattel und trat in die Pedale. Die beiden "Detektive" entdeckten eine Polizeistreife und schilderten den Beamten ihre Beobachtung. Anhand der außerordentlich guten Personenbeschreibung dauerte es auch nicht lange, bis die Polizisten den Verdächtigen samt Trekkingbike stellen konnten.

Der 48-Jährige war kein Unbekannter und wurde festgenommen. Gegen ihn lag ein Vorführungshaftbefehl (wegen gleich gelagerter Delikte) der Staatsanwaltschaft Düsseldorf vor. Ein Haftrichter schickte den geständigen Mann am Sonntagvormittag (08.09.) in Untersuchungshaft.

Das entwendete Trekkingbike des Herstellers "Bulls" konnte mittlerweile seinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden. Dieser hatte, als er den Diebstahl seines Bikes bemerkt hatte, am Montag (09.09.) online eine Anzeige erstattet. Dank der aufmerksamen Kinder wird sich der Eigentümer freuen, wenn ihm das Fahrrad wieder ausgehändigt werden kann.

Dieser Sachverhalt zeigt, wie wichtig aufmerksame Passanten sein können. Die Polizei geht mit zivilen und uniformierten Streifen gegen Straftaten vor - doch sie kann nicht überall sein. Das aufmerksame Verhalten des Geschwisterpaares und der sofortige Kontakt mit der Polizei hat in diesem Fall die Festnahme des Tatverdächtigen und weitere Ermittlungen ermöglicht. Die Polizei ruft daher weiterhin dazu auf, bei verdächtigen Beobachtungen sofort den Notruf (110) zu wählen und das Geschehen so genau wie möglich zu schildern. Niemand muss sich hierbei selbst in Gefahr bringen.

