Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall in Dormagen - 85-jähriger Fußgänger erlag seinen Verletzungen

Dormagen (ots)

Wir berichteten mit unserer Pressemitteilung vom 31.08.2019, 19:44 Uhr, über einen Verkehrsunfall in Dormagen, bei dem ein 85-jähriger Dormagener schwer verletzt wurde.

Am 31.08.2019, gegen 08.15 Uhr, kam es in Dormagen im Kreuzungsbereich der Landstraße 280 / Alte Heerstraße / Autobahnabfahrt zu einem Verkehrsunfall mit einem Fußgänger. Ein 29-jähriger Dormagener befuhr mit seinem Pkw die Ausfahrt aus Richtung Köln kommend und wollte im weiteren Verlauf an der dortigen Kreuzung nach links Richtung Dormagen-Innenstadt abbiegen. Hierbei übersah er nach derzeitigem Kenntnisstand einen die Straße überquerenden 85-jährigen Dormagener und erfasste diesen. Der Senior wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zu unserem Bedauern müssen wir nunmehr mitteilen, dass der 85-jährige Fußgänger am 06.09.2019 im Krankenhaus gestorben ist. Die Ermittlungen der Polizei Neuss dauern an.

