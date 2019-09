Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Untermarchtal - Zaun gestohlen

Unbekannte Diebe montierten Ende August in Untermarchtal einen 30 Meter langen Stabmattenzaun ab.

Wie der Polizei am Montag mitgeteilt wurde, hätten die Diebe den Zaun zwischen dem 23. und dem 30. August gestohlen. Er stand am ehemaligen Donau-Viadukt und diente zur Absturz-Sicherung nach den Brückenresten. Den Spuren nach bauten die Unbekannten den Zaun fachmännisch ab. Mutmaßlich soll er an anderer Stelle wieder nützlich sein. Die Polizei (Tel. 07393/91560) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Möglicherweise haben Zeugen den Abbau oder das Verladen des Zaunes beobachtet.

